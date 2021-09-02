Вже 2 і 3 вересня українців накриють сильні магнітні бурі, як уберегтися метеозалежним
Як повідомляє Politeka.net, у перші дні вересня метеозалежним людям доведеться пережити відразу кілька сильних магнітних бур. Так, вже в першій половині дня 2 вересня очікується підвищена магнітна активність першого рівня G1. Ще одна хвиля магнітної активності очікується на початку доби 3 вересня. Про це попередили в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.
У чутливих до магнітних бур людей в цей період може спостерігатися погіршення самопочуття. Так що саме час подбає про себе, щоб з мінімальним нездужанням пройти цей період.
У цей період рекомендується зменшити фізичні навантаження, менше нервувати і більше відпочивати. Також фахівці радять пити більше води і їсти корисну їжу, насичену вітамінами і мікроелементами.
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Постарайтеся в період магнітних бур добре відсипатися, більше часу перебувати на свіжому повітрі і рухатися. Також варто відмовитися від продуктів, які впливають на кров'яний тиск – кава, солона їжа, міцний чай та інші).
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