Уже 2 и 3 сентября украинцев накроют сильные магнитные бури, как уберечься метеозависимым

Как сообщает Politeka.net, в первые дня сентября метеозависимым людям придется пережить сразу несколько сильных магнитных бурь. Так, уже в первой половине дня 2 сентября ожидается повышенная магнитная активность первого уровня G1. Еще одна волна магнитной активности ожидается в начале суток 3 сентября. Об этом предупредили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

У чувствительных к магнитным бурям людей в этот период может наблюдаться ухудшение самочувствия. Так что самое время позаботится о себе, чтобы с минимальным недомоганием пройти этот период.

В этот период рекомендуется уменьшить физические нагрузки, меньше нервничать и больше отдыхать. Также специалисты советуют пить больше воды и есть полезную пищу, насыщенную витаминами и микроэлементами.

Постарайтесь в период магнитных бурь хорошо отсыпаться, больше времени пребывать на свежем воздухе и двигаться. Также стоит отказаться от продуктов, которые влияют на кровяное давление – кофе, соленая пища, крепкий чай и другие).

Напомним, Магнитные бури ударят по украинцам уже в начале сентября, названы точные даты: к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, Магнитные бури ударят по здоровью украинцев: ученые раскрыли опасные даты сентября.

Также Politeka писала, что Магнитная буря будет мучить украинцев несколько дней: как уберечь себя во время удара.