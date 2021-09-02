Уже 2 и 3 сентября украинцев накроют сильные магнитные бури, как уберечься метеозависимым
Как сообщает Politeka.net, в первые дня сентября метеозависимым людям придется пережить сразу несколько сильных магнитных бурь. Так, уже в первой половине дня 2 сентября ожидается повышенная магнитная активность первого уровня G1. Еще одна волна магнитной активности ожидается в начале суток 3 сентября. Об этом предупредили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
У чувствительных к магнитным бурям людей в этот период может наблюдаться ухудшение самочувствия. Так что самое время позаботится о себе, чтобы с минимальным недомоганием пройти этот период.
В этот период рекомендуется уменьшить физические нагрузки, меньше нервничать и больше отдыхать. Также специалисты советуют пить больше воды и есть полезную пищу, насыщенную витаминами и микроэлементами.
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Постарайтесь в период магнитных бурь хорошо отсыпаться, больше времени пребывать на свежем воздухе и двигаться. Также стоит отказаться от продуктов, которые влияют на кровяное давление – кофе, соленая пища, крепкий чай и другие).
Напомним, Магнитные бури ударят по украинцам уже в начале сентября, названы точные даты: к чему готовиться.
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