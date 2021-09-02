Вересень 2021 року може сильно зіпсувати справи у різних сферах життя деяких знаків Зодіаку

Так, три знаки Зодіаку чекають життєві невдачі на початку осені. Астрологи попередили представників сузір'їв про ризики в кар'єрі, фінансах і здоров'я.

Про це пише РБК в Україні.

Овен

Овнів попередили про період випробувань, який почнеться в їхньому житті з початком вересня. На особистому фронті Овнів, які давно у відносинах, можуть виникнути труднощі. Також для Овнів в цьому місяці кар'єра може закінчитися, когось зловлять на обмані або звинуватять в чужих гріхах. Астрологи радять бути акуратніше, проявляти витримку, щоб уникнути невдач.

Лев

Перша половина місяця не тільки не принесе серйозних доходів, але навіть, навпаки, може спричинити збитки, якщо не проявити обережність в угодах і бізнесі. Середина місяця буде наповнена труднощами і проблемами, але вони зовсім не будуть непереборними. Головне, тримати емоції під контролем, а рішення приймати лише після того, як зважити всі нюанси.



Водолій

Водолії можуть потрапити в дуже ризикові і небезпечні ситуації, якщо не включать голову і раціональний підхід. Місяць також дуже травмонебезпечний, варто поберегти себе по здоров'ю, можливі загострення хвороб і позапланові операції. Також потрібно бути обережними з грошима і підприємницьким ризиком.

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