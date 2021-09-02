Сентябрь 2021 года может сильно испортить дела в различных сферах жизни некоторых знаков Зодиака

Так, три знака Зодиака ждут жизненные неудачи в начале осени. Астрологи предупредили представителей созвездий о рисках в карьере, финансах и здоровье.

Об этом пишет РБК в Украине.

Овен

Овнов предупредили о периоде испытаний, который начнется в их жизни с началом сентября. На личном фронте Овнов, которые давно в отношениях, могут возникнуть трудности. Также для Овнов в этом месяце карьера может закончиться, кого-то поймают на обмане или обвинят в чужих грехах. Астрологи советуют быть аккуратнее, проявлять выдержку, чтобы избежать неудач.

Лев

Первая половина месяца не только не принесет серьезных доходов, но даже, наоборот, может повлечь убытки, если не проявить осторожность в сделках и бизнесе. Середина месяца будет наполнена трудностями и проблемами, но они вовсе не будут непреодолимыми. Главное, держать эмоции под контролем, а решения принимать лишь после того, как взвесить все нюансы.



Водолеи

Водолеи могут попасть в очень рисковые и опасные ситуации, если не включат голову и рациональный подход. Месяц также очень травмоопасный, стоит поберечь себя по здоровью, возможны обострения болезней и внеплановые операции. Также нужно быть осторожными с деньгами и предпринимательским риском.

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