У вересні є певний час, коли потрібно молитися своєму ангелу хранителю
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Варто пам'ятати, що ваша молитва обов'язково повинна йти від усього серця і з чистими думками.
В який час молитися своєму ангелу-хранителю і про що просити:
2 вересня з 6:45 по 7: 25 з проханням про захист від неприємних випадків.
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3 вересня з 8:12 до 8: 53 з проханням допомоги у подоланні перешкод у запланованих справах.
4 вересня з 9: 15 до 10: 05 з проханням допомоги у зціленні від хвороб.
5 вересня з 7:00 до 8: 00 з проханням допомоги в навчанні.
6 вересня з 8:35 до 9: 36 з проханням про захист сім'ї від усілякого лиха.
7 вересня з 20: 15 до 20: 52 з проханням допомоги, щоб позбутися від нічних жахів і хвилювань.
8 вересня з 9: 45 до 10: 32 з проханням допомоги у вирішенні фінансових проблем.
9 вересня з 10: 12 до 10: 55 з проханням про налагодження стосунків у сім'ї.
10 вересня з 12: 54 до 6: 32 з проханням допомоги у виконанні всіх вчасно спланованих справ.
11 вересня з 12: 15 до 13: 05 з проханням про вказівки для вирішення важких питань.
12 вересня з 11: 13 до 11: 22 з проханням про охорону від пристріту.
13 вересня з 10: 15 до 11: 12 з проханням оберігати сім'ю від зла.
14 вересня з 14: 04 до 15: 02 з проханням допомоги в пошуках свого щастя на все життя.
15 вересня з 11: 00 до 11: 45 з проханням уберігати від всіляких захворювань.
16 вересня з 15:16 до 16: 01 з вдячністю за його підтримку.
17 вересня з 9: 15 до 10: 13 з проханням позбавити від депресії.
18 вересня з 16: 45 до 17: 32 з проханням про вдалу подорож.
19 Вересня з 12: 01 до 12: 45 з проханням про успіх.
20 вересня з 14: 45 до 14: 55 з проханням про натхнення та натхнення.
21 вересня з 9: 25 до 10: 15 з проханням допомоги у справах повсякденних.
22 вересня з 11: 35 до 12: 22 з проханням про гарний настрій.
23 вересня з 21: 12 до 21: 55 з проханням уберегти від крадіжки і людей з недобрими намірами.
24 вересня з 7:45 до 8: 35 з проханням про успіх для рідних.
25 вересня з 7:10 до 7: 50 з проханням про допомогу в здачі іспиту.
26 вересня з 6:45 до 7: 15 з проханням про захист від невдач.
27 вересня з 8:11 до 8: 55 з проханням допомоги у фінансових справах.
28 вересня з 8: 35 до 9: 25 з проханням згоди в сім'ї.
29 вересня з 11: 45 до 12: 32 з проханням допомоги, щоб впоратися з лихими помислами про помсту тим, хто колись образив.
30 Вересня з 16: 35 до 17: 22 з проханням підтримки в майбутніх планах.
До слова, якщо ваша дитина хворіє-прочитайте йому і собі цю молитву
Молитва за хвору дитину
Батько, спасибі, що коли твій син прикрасив цю землю, він привітав дітей і благословив їх. Спасибі, що та ж сила, яка воскресила його з мертвих, зараз діє. Господи, ми запрошуємо тебе прийти силою Святого Духа і зцілити цього прекрасного дитини.
Прийди і пульсуй через його тіло Своїм Духом. Принесіть своє зцілення і зміцніть його. Ми просимо, щоб в ім'я Ісуса ця хвороба залишила його тіло зараз. Спасибі, що ви чуєте нашу молитву і що б не трапилося, ви дорожите цією дитиною і тримайте його на долоні зараз і завжди. Амінь.
Нагадаємо про потужної молитві про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.
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