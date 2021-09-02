В сентябре есть определенное время, когда нужно молиться своему ангелу хранителю

Об этом пишет издание " Актуально ".

Стоит помнить, что ваша молитва обязательно должна идти от всего сердца и с чистыми мыслями.

В какое время молиться своему ангелу-хранителю и о чем просить:

2 сентября с 6:45 по 7:25 с просьбой о защите от неприятных случаев.

3 сентября с 8:12 до 8:53 с просьбой помощи в преодолении препятствий в запланированных делах.

4 сентября с 9:15 до 10:05 с просьбой помощи в исцелении от болезней.

5 сентября с 7:00 до 8:00 с просьбой помощи в обучении.

6 сентября с 8:35 до 9:36 с просьбой о защите семьи от всяческого бедствия.

7 сентября с 20:15 до 20:52 с просьбой помощи, чтобы избавиться от ночных ужасов и волнений.

8 сентября с 9: 45 до 10:32 с просьбой помощи в решении финансовых проблем.

9 сентября с 10:12 до 10:55 с просьбой о налаживании отношений в семье.

10 сентября с 12: 54 до 6: 32 с просьбой помощи в выполнении всех вовремя спланированных дел.

11 сентября с 12:15 до 13: 05 с просьбой об указаниях для решения трудных вопросов.

12 сентября с 11:13 до 11:22 с просьбой об охране от сглаза.

13 сентября с 10:15 до 11:12 с просьбой оберегать семью от зла.

14 сентября с 14:04 до 15:02 с просьбой помощи в поисках своего счастья на всю жизнь.

15 сентября с 11:00 до 11:45 с просьбой уберегать от всевозможных заболеваний.

16 сентября с 15:16 до 16:01 с благодарностью за его поддержку.

17 сентября с 9: 15 до 10:13 с просьбой избавить от депрессии.

18 сентября с 16: 45 до 17:32 с просьбой об удачном путешествии.

19 сентября с 12:01 до 12:45 с просьбой об успехе.

20 сентября с 14:45 до 14:55 с просьбой о воодушевлении и вдохновении.

21 сентября с 9:25 до 10:15 с просьбой помощи в делах повседневных.

22 сентября с 11:35 до 12:22 с просьбой о хорошем настроении.

23 сентября с 21:12 до 21:55 с просьбой уберечь от кражи и людей с недобрыми намерениями.

24 сентября с 7:45 до 8:35 с просьбой об успехе для родных.

25 сентября с 7:10 до 7:50 с просьбой о помощи в сдаче экзамена.

26 сентября с 6:45 до 7:15 с просьбой о защите от неудач.

27 сентября с 8:11 до 8:55 с просьбой помощи в финансовых делах.

28 сентября с 8: 35 до 9: 25 с просьбой согласия в семье.

29 сентября с 11:45 до 12:32 с просьбой помощи, чтобы справиться с лихими помыслами о мести тем, кто когда-то обидел.

30 сентября с 16:35 до 17:22 с просьбой поддержки в будущих планах.

К слову, если ваш ребенок болеет - прочитайте ему и себе эту молитву

Молитва за больного ребенка

Отец, спасибо, что когда твой Сын украсил эту землю, Он поздравил детей и благословил их. Спасибо, что та же сила, которая воскресила его из мертвых, сейчас действует. Господи, мы приглашаем тебя прийти силой Святого Духа и исцелить этого прекрасного ребенка.

Приди и пульсируй через его тело Своим Духом. Принесите свое исцеление и укрепите его. Мы просим, чтобы во имя Иисуса эта болезнь оставила его тело сейчас. Спасибо, что вы слышите нашу молитву и что бы ни случилось, вы дорожите этим ребенком и держите его на ладони сейчас и всегда. Аминь.

Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

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