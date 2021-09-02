В сентябре есть определенное время, когда нужно молиться своему ангелу хранителю
Об этом пишет издание "
Стоит помнить, что ваша молитва обязательно должна идти от всего сердца и с чистыми мыслями.
В какое время молиться своему ангелу-хранителю и о чем просить:
2 сентября с 6:45 по 7:25 с просьбой о защите от неприятных случаев.
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3 сентября с 8:12 до 8:53 с просьбой помощи в преодолении препятствий в запланированных делах.
4 сентября с 9:15 до 10:05 с просьбой помощи в исцелении от болезней.
5 сентября с 7:00 до 8:00 с просьбой помощи в обучении.
6 сентября с 8:35 до 9:36 с просьбой о защите семьи от всяческого бедствия.
7 сентября с 20:15 до 20:52 с просьбой помощи, чтобы избавиться от ночных ужасов и волнений.
8 сентября с 9: 45 до 10:32 с просьбой помощи в решении финансовых проблем.
9 сентября с 10:12 до 10:55 с просьбой о налаживании отношений в семье.
10 сентября с 12: 54 до 6: 32 с просьбой помощи в выполнении всех вовремя спланированных дел.
11 сентября с 12:15 до 13: 05 с просьбой об указаниях для решения трудных вопросов.
12 сентября с 11:13 до 11:22 с просьбой об охране от сглаза.
13 сентября с 10:15 до 11:12 с просьбой оберегать семью от зла.
14 сентября с 14:04 до 15:02 с просьбой помощи в поисках своего счастья на всю жизнь.
15 сентября с 11:00 до 11:45 с просьбой уберегать от всевозможных заболеваний.
16 сентября с 15:16 до 16:01 с благодарностью за его поддержку.
17 сентября с 9: 15 до 10:13 с просьбой избавить от депрессии.
18 сентября с 16: 45 до 17:32 с просьбой об удачном путешествии.
19 сентября с 12:01 до 12:45 с просьбой об успехе.
20 сентября с 14:45 до 14:55 с просьбой о воодушевлении и вдохновении.
21 сентября с 9:25 до 10:15 с просьбой помощи в делах повседневных.
22 сентября с 11:35 до 12:22 с просьбой о хорошем настроении.
23 сентября с 21:12 до 21:55 с просьбой уберечь от кражи и людей с недобрыми намерениями.
24 сентября с 7:45 до 8:35 с просьбой об успехе для родных.
25 сентября с 7:10 до 7:50 с просьбой о помощи в сдаче экзамена.
26 сентября с 6:45 до 7:15 с просьбой о защите от неудач.
27 сентября с 8:11 до 8:55 с просьбой помощи в финансовых делах.
28 сентября с 8: 35 до 9: 25 с просьбой согласия в семье.
29 сентября с 11:45 до 12:32 с просьбой помощи, чтобы справиться с лихими помыслами о мести тем, кто когда-то обидел.
30 сентября с 16:35 до 17:22 с просьбой поддержки в будущих планах.
К слову, если ваш ребенок болеет - прочитайте ему и себе эту молитву
Молитва за больного ребенка
Отец, спасибо, что когда твой Сын украсил эту землю, Он поздравил детей и благословил их. Спасибо, что та же сила, которая воскресила его из мертвых, сейчас действует. Господи, мы приглашаем тебя прийти силой Святого Духа и исцелить этого прекрасного ребенка.
Приди и пульсируй через его тело Своим Духом. Принесите свое исцеление и укрепите его. Мы просим, чтобы во имя Иисуса эта болезнь оставила его тело сейчас. Спасибо, что вы слышите нашу молитву и что бы ни случилось, вы дорожите этим ребенком и держите его на ладони сейчас и всегда. Аминь.
Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.
Politeka ранее писала о молитве родителей о ребенке, который болеет: текст прочтения.
Также Politeka писала о сильных православных молитвах матери о сыне: следует произносить с особой искренностью.