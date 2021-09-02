Пасажири київської маршрутки зняли її стан на відео

У Києві показали чергову маршрутку, технічний стан якої викликає великі питання. Аварійний транспорт працює на маршруті № 512.

Про це повідомляти "Київ оперативний" і публікує знімки.

На опублікованому ролику можна побачити транспортний засіб, що перевозить пасажирів, незважаючи на проломлену підлогу. Киянин на кадрах без зусиль продавлює ногою згнилі конструкції автомобіля.

"Маршрутки Києва не перестають дивувати. Наприклад, ось така додаткова вентиляція є в одному з автобусів, що курсує по 512 маршруту. У дощову погоду можна навіть ноги сполоснути. Правда, ця інноваційна функція поки доступна не всім, адже за неї необхідно чимало доплачувати", - йдеться в повідомленні.

Кияни в соцмережах припустили, що такий підвищений "комфорт" і став причиною підвищення цін на проїзд у столичних маршрутках. Вони також знайшли безліч інших застосувань отвору в підлозі автобуса: "Можна пригальмовувати ногою", "Можна сполоснути брудний черевик", "Це кондиціонер і аварійний вихід".

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