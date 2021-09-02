Пассажиры киевской маршрутки сняли ее состояние на видео

В Киеве показали очередную маршрутку, техническое состояние которой вызывает большие вопросы. Аварийный транспорт работает на маршруте № 512.

Об этом сообщает "Киев оперативный" и публикует снимки.

На опубликованном ролике можно увидеть транспортное средство, перевозящее пассажиров, несмотря на проломленный пол. Киевлянин на кадрах без усилий продавливает ногой сгнившие конструкции автомобиля.

"Маршрутки Киева не перестают удивлять. Например, вот такая дополнительная вентиляция имеется в одном из автобусов, что курсирует по 512 маршруту. В дождевую погоду можно даже ноги сполоснуть. Правда, эта инновационная функция пока доступна не всем, ведь за неё необходимо немало доплачивать", - говорится в сообщении.

Киевляне в соцсетях предположили, что такой повышенный "комфорт" и стал причиной повышения цен на проезд в столичных маршрутках. Они также нашли множество других применений отверстию в полу автобуса: "Можно притормаживать ногой", "Можно сполоснуть грязный ботинок", "Это кондиционер и аварийный выход".

Напомним, что таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.

Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.

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