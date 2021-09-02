У Києві помітили групу малолітніх вандалів

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Троє дітей на Лісовому масиві затягли самокати на тенісний стіл і почали кататися на ньому. Такий вчинок обурив місцевих жителів.

"1 вересня дітки пішли в школи отримувати знання. Мабуть, ні в школі, ні вдома їм не сказали, що їздити на самокатах по тенісному столу не можна", - йдеться в повідомленні.

Відео - тут.

До слова, підлітки влаштували акти вандалізму у дворі Київської багатоповерхівки

У ніч на День Незалежності Підлітки викинули і спалили державний символ прямо у дворі багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва.

Діти вчинили наругу над державним символом у дворі за будинком на Райдужній вулиці. Жителі побачили інцидент і викликали поліцію. По камерах відеоспостереження вдалося впізнати двох хлопців-порушників, яким виповнилося 12 років.

Як відомо, за публічну наругу над прапором українське законодавство передбачає покарання у вигляді штрафів та арешту.

Нагадаємо, що нещодавно підлітки влаштували " вечірку "на кладовищі, відео:" залізла на хрест і..".

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