У Києві помітили групу малолітніх вандалів
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Троє дітей на Лісовому масиві затягли самокати на тенісний стіл і почали кататися на ньому. Такий вчинок обурив місцевих жителів.
"1 вересня дітки пішли в школи отримувати знання. Мабуть, ні в школі, ні вдома їм не сказали, що їздити на самокатах по тенісному столу не можна", - йдеться в повідомленні.
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Відео - тут.
До слова, підлітки влаштували акти вандалізму у дворі Київської багатоповерхівки
У ніч на День Незалежності Підлітки викинули і спалили державний символ прямо у дворі багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва.
Діти вчинили наругу над державним символом у дворі за будинком на Райдужній вулиці. Жителі побачили інцидент і викликали поліцію. По камерах відеоспостереження вдалося впізнати двох хлопців-порушників, яким виповнилося 12 років.
Як відомо, за публічну наругу над прапором українське законодавство передбачає покарання у вигляді штрафів та арешту.
Нагадаємо, що нещодавно підлітки влаштували " вечірку "на кладовищі, відео:" залізла на хрест і..".
Як Politeka писала, що комунальники влаштували "бізнес" у Києві: 6 тисяч доларів за місце на кладовищі.
Також Politeka повідомляла, що після потопу в Одесі знайшли справжнє кладовище вихованців, кадри.