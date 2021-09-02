В Киеве заметили группу малолетних вандалов

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Трое детей на Лесном массиве затащили самокаты на теннисный стол и принялись кататься на нем. Такой поступок возмутил местных жителей.

"1 сентября детки пошли в школы получать знания. Видимо, ни в школе, ни дома им не сказали, что ездить на самокатах по теннисному столу нельзя", - говорится в сообщении.

Видео - здесь.

К слову, подростки устроили акты вандализма в дворе киевской многоэтажки

В ночь на День Независимости подростки выбросили и сожгли государственный символ прямо во дворе многоэтажки в Днепровском районе Киева.

Дети совершили надругательство над государственным символом во дворе за домом на Радужной улице. Жители увидели инцидент и вызвали полицию. По камерам видеонаблюдения удалось опознать двоих ребят-нарушителей, которым исполнилось 12 лет.

Как известно, за публичное надругательство над флагом украинское законодательство предусматривает наказание в виде штрафов и ареста.

Напомним, что недавно подростки устроили "вечеринку" на кладбище, видео: "залезла на крест и..".

Как Politeka писала, что коммунальщики устроили "бизнес" в Киеве: 6 тысяч долларов за место на кладбище.

Также Politeka сообщала, что после потопа в Одессе нашли настоящее кладбище питомцев, кадры.