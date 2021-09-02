У місті Знам'янка Кіровоградської області 22-річна дівчина після вживання риби потрапила до лікарні з підозрою на ботулізм.
Про це повідомили у прес-службі Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
За даними Центру, подія трапилася 1 вересня. Постраждалу забрали в інфекційне відділення Знам'янської лікарні. Зазначимо, що 70% людей, інфікованих цією небезпечною хворобою, не виживають.
В даний час, медики оцінюють стан постраждалої, як легкий ступінь. Постраждала сама зробила припущення про те, що ботулізмом вона могла заразитися через з'їденої їжі.
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Дівчина розповіла, що вона спробувала в'ялену і копчену рибу з місцевого магазину. Дівчина здала аналіз крові. Його в даний час передали на дослідження в лабораторію.
Експертам належить з'ясувати, чи хвора насправді дівчина ботулізмом. У центрі розповіли, що Ботулотоксин більш небезпечний, ніж отрута гримучої змії. Його руйнівні властивості в 375 разів перевершують цю отруту.
Експерти порадили утриматися від вживання консервованої, солоної, копченої та в'яленої риби. Хворобою також можна заразитися під час їжі грибних і м'ясних консервів, а також консервів, які були приготовлені в домашніх умовах.
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