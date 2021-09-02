В 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи.

В городе Знаменка Кировоградской области 22-летняя девушка после употребления рыбы попала в больницу с подозрением на ботулизм.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградского областного центра контроля и профилактики болезней.

По данным центра, происшествие случилось 1 сентября. Пострадавшую забрали в инфекционное отделение Знаменской больницы. Отметим, что 70% людей, инфицированных этой опасной болезнью, не выживают.

В настоящее время, медики оценивают состояние пострадавшей, как легкую степень. Пострадавшая сама сделала предположение о том, что ботулизмом она могла заразиться из-за съеденной еды.

Девушка рассказала, что она попробовала вяленую и копченую рыбу из местного магазина. Девушка сдала анализ крови. Его в настоящее время передали на исследование в лабораторию.

Экспертам предстоит выяснить, больна ли на самом деле девушка ботулизмом. В центре рассказали, что Ботулотоксин более опасен, чем яд гремучей змеи. Его разрушительные свойства в 375 раз превосходят этот яд.

Эксперты посоветовали воздержаться от употребления консервированной, соленой, копченой и вяленой рыбы. Болезнью также можно заразиться во время еды грибных и мясных консервов, а также консервов, которые были приготовлены в домашних условиях.

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