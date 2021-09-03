Трагедія сталася поблизу хутора Фальків Вижницького району Чернівецької області

На Буковині знайшли мертвим зниклого грибника. 60-річний чоловік ще 25 серпня пішов у ліс по гриби і не повернувся.

Про це повідомляє агентство АС з посиланням на місцеву поліцію.

Про зникнення повідомила донька чоловіка. За її словами, батько поїхав з друзями на автомобілі в село Нижній Шепіт по гриби. Він залишив свій мобільний телефон у транспортному засобі і перестав виходити на зв'язок.

Пошукові групи, до складу яких увійшли рятувальники, поліцейські, прикордонники та лісники, обійшли 1070 га лісового масиву. До пошуку грибника було залучено 286 осіб і службову собаку, але все було марно. Пошуки ускладнювали дощі. Через кілька днів грибника знайшли, але, на жаль, вже мертвим.

Причину смерті чоловіка має встановити експертиза.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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