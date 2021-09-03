Трагедия произошла вблизи хутора Фальков Вижницкого района Черновицкой области
На Буковине нашли мертвым пропавшего грибника. 60-летний мужчина еще 25 августа ушел в лес по грибы и не вернулся.
Об этом сообщает агентство АСС со ссылкой на местную полицию.
Об исчезновении сообщила дочь мужчины. По ее словам, отец поехал с друзьями на автомобиле в село Нижний Шепот по грибы. Он оставил свой мобильный телефон в транспортном средстве и перестал выходить на связь.
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Поисковые группы, в состав которых вошли спасатели, полицейские, пограничники и лесники, обошли 1070 га лесного массива. К поиску грибника были привлечено 286 человек и служебную собаку, но все было напрасно. Поиски осложняли дожди. Спустя несколько дней грибника нашли, но, к сожалению, уже мертвым.
Причину смерти мужчины должна установить экспертиза.
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
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