Трагедия произошла вблизи хутора Фальков Вижницкого района Черновицкой области

На Буковине нашли мертвым пропавшего грибника. 60-летний мужчина еще 25 августа ушел в лес по грибы и не вернулся.

Об этом сообщает агентство АСС со ссылкой на местную полицию.

Об исчезновении сообщила дочь мужчины. По ее словам, отец поехал с друзьями на автомобиле в село Нижний Шепот по грибы. Он оставил свой мобильный телефон в транспортном средстве и перестал выходить на связь.

Поисковые группы, в состав которых вошли спасатели, полицейские, пограничники и лесники, обошли 1070 га лесного массива. К поиску грибника были привлечено 286 человек и служебную собаку, но все было напрасно. Поиски осложняли дожди. Спустя несколько дней грибника нашли, но, к сожалению, уже мертвым.

Причину смерти мужчины должна установить экспертиза.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

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