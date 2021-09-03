Під час гасіння пожежі в житловому будинку працювали пожежники

У Києві в четвер, 2 вересня, через пожежу в багатоповерховому будинку, розташованому на вулиці Зої Гайдай, 9/8, на свіже повітря вивели 10 осіб. Займання виникло в під'їзді на сходовій клітці.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло близько 22:20. За словами рятувальників, загоряння виникло в одному з під'їздів будинку на 4 поверсі: сталося загоряння сміття на сходовій клітці площею 3 кв. м.

У прес-службі розповіли, загорілося сміття на сходовій клітці площею 3 квадратних метри. Пожежники відразу приступили до гасіння. Через сильне задимлення рятувальники вивели з поверху на свіже повітря 10-х осіб. Вже о 22:41 пожежу було ліквідовано

Причину загоряння встановлять правоохоронці.

Варто відзначити, що серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, а також залишені без нагляду сірники і запальнички в місцях, які легко доступні для дітей.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.