Во время тушения пожара в жилом доме работали пожарные

В Киеве в четверг, 2 сентября, из-за пожара в многоэтажном доме, расположенном на улице Зои Гайдай, 9/8, на свежий воздух вывели 10 человек. Возгорание возникло в подъезде на лестничной клетке.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре к спасателям поступило около 22:20. По словам спасателей, возгорание возникло в одном из подъездов дома на 4 этаже: произошло возгорание мусора на лестничной клетке площадью 3 кв.м.

В пресс-службе рассказали, загорелся мусор на лестничной клетке площадью 3 квадратных метра. Пожарные сразу приступили к тушению. Из-за сильного задымления спасатели вывели из этажа на свежий воздух 10-х человек. Уже в 22:41 пожар был ликвидирован

Причину возгорания установят правоохранители.

Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.