Незабаром запустять новий рівень пенсійної реформи в Україні

Після цього українці зможуть отримувати дві пенсії - солідарну і накопичувальну. Нововведення може бути запущено вже в 2023-2024 роках.

Про це розповівши міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на фінансовому форумі групи ICU.

"Ми на порозі пенсійної реформи. Так вийшло, що ми залучилися до цього процесу. І ми шукаємо способи для запуску пенсійної реформи в 2023-2024 роках", - зазначив чиновник.

За його словами, Мінфін бере участь у підготовці пенсійної реформи, оскільки "для запуску пенсійної реформи потрібно буде шукати фіскальний простір". Йдеться про накопичувальному або обов'язковому рівні. І тому саме державний бюджет буде ключовим механізмом перерозподілу пенсій.

За його словами, професійне середовище, ринок і суспільство повинні бути готові до пенсійної реформи. Доведеться самим накопичувати пенсію.

"Треба поступово забувати про те, що держава чимось тобі зобов'язана. Потрібно накопичувати і створювати блага для себе", - резюмував міністр фінансів.

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