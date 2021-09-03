Незабаром запустять новий рівень пенсійної реформи в Україні
Після цього українці зможуть отримувати дві пенсії - солідарну і накопичувальну. Нововведення може бути запущено вже в 2023-2024 роках.
Про це розповівши міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на фінансовому форумі групи ICU.
"Ми на порозі пенсійної реформи. Так вийшло, що ми залучилися до цього процесу. І ми шукаємо способи для запуску пенсійної реформи в 2023-2024 роках", - зазначив чиновник.
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За його словами, Мінфін бере участь у підготовці пенсійної реформи, оскільки "для запуску пенсійної реформи потрібно буде шукати фіскальний простір". Йдеться про накопичувальному або обов'язковому рівні. І тому саме державний бюджет буде ключовим механізмом перерозподілу пенсій.
За його словами, професійне середовище, ринок і суспільство повинні бути готові до пенсійної реформи. Доведеться самим накопичувати пенсію.
"Треба поступово забувати про те, що держава чимось тобі зобов'язана. Потрібно накопичувати і створювати блага для себе", - резюмував міністр фінансів.
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