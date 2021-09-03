Вскоре запустят новый уровень пенсионной реформы в Украине

После этого украинцы смогут получать две пенсии – солидарную и накопительную. Новшество может быть запущено уже в 2023-2024 годах.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время выступления на финансовом форуме группы ICU.

"Мы на пороге пенсионной реформы. Так получилось, что мы вовлеклись в этот процесс. И мы ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах", - отметил чиновник.

По его словам, Минфин участвует в подготовке пенсионной реформы, поскольку "для запуска пенсионной реформы нужно будет искать фискальное пространство". Идет речь о накопительном или обязательном уровне. И поэтому именно государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения пенсий.

По его словам, профессиональная среда, рынок и общество должны быть готовы к пенсионной реформе. Придется самим накапливать пенсию.

"Надо постепенно забывать о том, что государство чем-то тебе обязано. Нужно накапливать и создавать блага для себя", – резюмировал министр финансов.

Напомним, что пенсии украинцам пересчитали в лучшую сторону: кто будет получать в два раза больше.

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