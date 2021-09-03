Українські блогери останнім часом неприємно дивують

Українка обізвала Львів "дірою" і потрапила в скандал. Про це інстаблогерша wildger (Карина Біда) сказала в сторіс під час відпочинку в Одесі.

На запис звернув увагу Telegram-канал "Катарсис".

На відео Карина Біда каже, що на неї "навалив смуток" через розуміння, що відпочинок добігає кінця і потрібно повертатися в "діру".

"Ще два тижні і назад до Львова, в цю діру. Дуже прикро", - каже дівчина на відео.

Українці висловили обурення словами блогерки. На її сторінці стали з'являтися гнівні коментарі, які вчать дівчину любити свою рідну землю. Багато радять їй переїхати в інше місто, яке вона не вважає "дірою".

Коли дівчина стала отримувати обурені коментарі, то скоріше закрила аккаунт для публіки, хоча і встигла відчитати українців за патріотизм.

"Якщо ви всі такі правильні і так любите Львів, то ведіть себе гідно і стримано... А не кожен другий коммент про дірку позаду або спереду", - підкреслила дівчина.

Нагадаємо, дівчина-блогер записала зухвале звернення до тих, хто говорить українською.

Як повідомляла Politeka, кумир української молоді відібрав у дівчинки подарований iPhone.

Також Politeka писала, що блогер та мешканка Маріуполя записала відео, в якому образливо відгукувалася про ЗСУ.