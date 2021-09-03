Украинские блогеры в последнее время неприятно удивляют
Украинка обозвала Львов "дырой" и попала в скандал. Об этом инстаблогерша wildger (Карина Бида) сказала в сторис во время отдыха в Одессе.
На запись обратил внимание Telegram-канал "Катарсис".
На видео Карина Бида говорит, что на нее "навалила грусть" из-за понимания, что отдых подходит к концу и нужно возвращаться в "дыру".
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"Еще две недельки и обратно во Львов, в эту дыру. Очень обидно", – говорит девушка на видео.
Украинцы высказали возмущение словами блогерши. На ее странице стали появляться гневные коментарии, которые учат девушку любить свою родную землю. Многие советуют ей переехать в другой город, который она не считает "дырой".
Когда девушка стала получать возмущенные комментарии, то поскорее закрыла аккаунт для публики, хотя и успела отчитать украинцев за патриотизм.
"Если вы все такие правильные и так любите Львов, то ведите себя достойно и сдержанно... А не каждый второй коммент о дыре зади или спереди", – подчеркнула девушка.
Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.
Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.
Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.