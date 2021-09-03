Протягом двох днів українські області-Одеська та Луганська не відповідають вимоги зеленої зони епідемічної небезпеки через підозри на коронавірус або госпіталізацію з ним.

Відповідні дані надали в прес-службі МОЗ України.

На території Луганської області вже протягом двох днів фіксують перевищення допустимих показників по госпіталізації людей з коронавірусом. 1 вересня ця позначка досягла 75,8%, 2 вересня - 51,4%.

При цьому, діюча норма встановлена для зеленої зони епідемічної небезпеки становить не більше п'ятдесяти відсотків. Що стосується Одеської області там перевищення норми виглядає так 70,2% і 53,7% для двох перших днів осені.

Зазначимо, що 31 Серпня перевищення за кількістю людей, яких відвезли в лікарню з коронавірусом зафіксували в Чернігівській та Івано-Франківській областях.1 вересня перевищення продемонстрували Херсонська та Львівська області. У цих регіонах ситуація стабілізувалася 2 вересня. За офіційними даними, зараз всі області України залишаються в зеленій зоні епідемічної небезпеки, незважаючи на описані відхилення. Станом на ранок 2 вересня в нашій країні зафіксували 2693 нових випадки коронавірусу.

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