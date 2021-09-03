На протяжении двух дней украинские области - Одесская и Луганская не соответствуют требования зеленой зоны эпидемической опасности из-за подозрений на коронавирус или госпителизаций с ним.

Соответствующие данные предоставили в пресс-службе Минздрава Украины.

На территории Луганской области уже на протяжении двух дней фиксируют превышение допустимых показателей по госпитализации людей с коронавирусом. 1 сентября эта отметка достигла 75,8%, 2 сентября - 51,4%.

При этом, действующая норма установленная для зеленой зоны эпидемической опасности составляет не более пятидесяти процентов. Что касается Одесской области там превышение нормы выглядит так 70,2% и 53,7% для двух первых дней осени.

Отметим, что 31 августа превышение по количеству людей, которых увезли в больницу с коронавирусом зафиксировали в Черниговской и Ивано-Франковской областях.1 сентября превышение продемонстрировали Херсонская и Львовская области. В этих регионах ситуация стабилизировалась 2 сентября. По официальным данным, сейчас все области Украины остаются в зеленой зоне эпидемической опасности, несмотря на описанные отклонения. По состоянию на утро 2 сентября в нашей стране зафиксировали 2693 новых случая коронавируса.

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