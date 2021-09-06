Наприкінці червня першому президенту України Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці

Ще місяць після цього 87-річний Леонід Макарович провів у реанімації Інституту серця МОЗ України в Києві, будучи підключеним до апарату штучної вентиляції легенів.

Стало відомо, де зараз перебуває Кравчук. Про це розповів художник, блогер і телеведучий Сергій Поярков, якого теж прооперували в тому ж центрі і який виявився лікарняним "сусідом" Кравчука, пишет "Обозреватель".

За словами художника, операцію і йому, і першому українському президентові проводив кардіохірург Борис Тодуров, якого він назвав генієм вітчизняної медицини з "золотими руками". Поярков додав, що лікаря тут "слухаються всі: і міністри, і божевільні художники".

З'ясувалося, що Кравчука після операції в Україні вивезли до Німеччини для подальшого лікування.

"Кравчук ось недавно лежав недалеко від моєї палати - поїхав до Німеччини на реабілітацію", – повідомив Поярков.

Зазначимо, 28 червня Кравчук не прийшов на засідання парламенту і тоді вперше заговорили, що він погано себе почуває. Наступного дня стало відомо, що його прооперували, а ще через місяць його прес-служба підтвердила, що політик весь цей час перебував у реанімації. Подробиці стану здоров'я Леоніда Макаровича не розголошуються.

Перший український президент пропустив урочистості з нагоди Дня Незалежності 24 серпня. Його колега, Віктор Ющенко, відповідаючи на питання про нинішній стан Кравчука, відповів, що "він бореться і покладе на лопатки той іспит, який перед ним постав".

Відомо, що це вже не перша операція на серці, яку перенс Леонід Макарович. У 2017-му році в цьому ж Центрі йому робили стентування судин. Після цього Кравчук жартував, порівнюючи себе з "чайником, який почистили від накипу".

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