В конце июня первому президенту Украины Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце

Еще месяц после этого 87-летний Леонид Макарович провел в реанимации Института сердца Минздрава Украины в Киеве, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стало известно, где сейчас находится Кравчук. Об этом рассказал художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков, которого тоже прооперировали в том же центре и который оказался больничным "соседом" Кравчука, пишет "Обозреватель".

По словам художника, операцию и ему, и первому украинскому президенту проводил кардиохирург Борис Тодуров, которого он назвал гением отечественной медицины с "золотыми руками". Поярков добавил, что врача здесь "слушаются все: и министры, и сумасшедшие художники".

Выяснилось, что Кравчука после операции в Украине вывезли в Германию для дальнейшего лечения.

"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию", – сообщил Поярков.

Отметим, 28 июня Кравчук не пришел на заседание парламента и тогда впервые заговорили, что он плохо себя чувствует. На следующий день стало известно, что его прооперировали, а еще через месяц его пресс-служба подтвердила, что политик все это время находился в реанимации. Подробности состояния здоровья Леонида Макаровича не разглашаются.

Первый украинский президент пропустил торжества по случаю Дня Независимости 24 августа. Его коллега, Виктор Ющенко, отвечая на вопрос о нынешнем состоянии Кравчука, ответил, что "он борется и положит на лопатки тот экзамен, который перед ним предстал".

Известно, что это уже не первая операция на сердце, которую перенс Леонид Макарович. В 2017-м году в этом же Центре ему делали стентирование сосудов. После этого Кравчук шутил, сравнивая себя с "чайником, который почистили от накипи".

Напомним, что беда приключилась с Кравчуком, политик в реанимации: что известно.

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