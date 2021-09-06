Астрологи назвали найбільш везучі знаки вересня в сфері фінансів і кар'єри

У житті цих щасливчиків відбудуться зміни в кращу сторону, настрій буде відмінний, ви будете сповнені енергії і бажання домагатися своїх цілей у фінансах і кар'єрі.

Про це пише РБК в Україні.

Тельці

Тельців начальство зможе просунути по кар'єрних сходах. Вони зможуть отримати пропозицію хорошої посади, а також підвищення зарплати. Продуктивними будуть відрядження. Якщо Телець безробітний - саме час шукати вакансію, відповідну фінансовим очікуванням.



Близнюки

Восени Близнюків чекає кар'єрний успіх. У цей період можна змінювати місце роботи, співбесіди будуть проходити успішно. Але і на старому місці роботи Все буде складатися дуже успішно. При цьому на таке активне життя на початку осені Близнюкам вистачить енергії і відмінного здоров'я.

Рак

Успіху доб'ються сміливі люди, народжені під цим знаком. Головне-подолати страх невідомості. Крім того, вересень буде дуже метушливим в плані ділових поїздок, пересувань, різних перевірок та інспекцій. Слід уважно поставитися до оформлення паперів.

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