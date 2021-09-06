Астрологи назвали самые везучие знаки сентября в сфере финансов и карьеры
В жизни этих счастливчиков произойдут перемены в лучшую сторону, настроение будет отличное, вы будете полны энергии и желания добиваться своих целей в финансах и карьере.
Об этом пишет РБК в Украине.
Телец
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Тельцов начальство сможет продвинуть по карьерной лестнице. Они смогут получить предложение хорошей должности, а также повышение зарплаты. Продуктивными будут командировки. Если Телец безработный - самое время искать вакансию, соответствующую финансовым ожиданиям.
Близнецы
Осенью Близнецов ждет карьерный успех. В этот период можно менять место работы, собеседования будут проходить успешно. Но и на старом месте работы все будет складываться очень успешно. При этом на такую активную жизнь в начале осени Близнецам хватит энергии и отличного здоровья.
Раки
Успеха добьются смелые люди, рожденные под этим знаком. Главное - преодолеть страх неизвестности. Кроме того, сентябрь будет очень суматошным в плане деловых поездок, передвижений, различных проверок и инспекций. Следует внимательно отнестись к оформлению бумаг.
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