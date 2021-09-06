У Києві водій таксі підібрав двох літніх жінок, які приїхали з Італії, доставив їх до готелю під назвою «Президент», дочекався оплати і вдарив одну з пасажирок.

Інформацією про подію поділилася в Facebook киянка Ольга Немцева.

"Я скам'яніла від побаченого і від того, що охоронець готелю зробив вигляд, що нічого не відбувається. Вибачень мало!", - розповіла Немцева.

За словами Ольги, вона стала свідком події разом зі своїм чоловіком. Нємцева зазначила, що після нападу на літню жінку, таксист зробив спробу піти від відповідальності, зажадавши мовчання від свідків.

Після нападу таксиста, літні жінки з Італії швидко піднялися в будівлю готелю. Ольга Нємцева вирішила перешкодити таксисту сховатися. Вона заблокувала його автомобіль своєю машиною і заявила, що він відповість за подію в суді.

Чоловік спробував довести Ользі, що його дії були вірними, але йому не пощастило зустрітися з Ольгою. Після цього таксист попросив дівчину нікому не говорити про подію.

Ольга відвела таксиста на ресепшн готелю, щоб він попросив вибачення у італійок. Ольга пояснила, що розповіла про подію в соціальній мережі, оскільки не хоче, щоб ця людина зустрів інших потенційних жертв.

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