В Киеве водитель такси подобрал двух пожилых женщин, которые приехали из Италии, доставил их к отелю под названием «Президент», дождался оплаты и ударил одну из пассажирок.

Информацией о происшествии поделилась в Facebook киевлянка Ольга Немцева.

"Я окаменела от увиденного и от того, что охранник отеля сделал вид, что ничего не происходит. Извинений мало!", - рассказала Немцева.

По словам Ольги, она стала свидетелем происшествия вместе со своим супругом. Немцева отметила, что после нападения на пожилую женщину, таксист сделал попытку уйти от ответственности, потребовав молчания от свидетелей.

После нападения таксиста, пожилые женщины из Италии быстро поднялись в здание отеля. Ольга Немцева решила помешать таксисту скрыться. Она заблокировала его автомобиль своей машиной и заявила, что он ответит за произошедшее в суде.

Мужчина попытался доказать Ольге, что его действия были верными, но ему не повезло встретиться с Ольгой. После этого таксист попросил девушку никому не говорить о происшествии.

Ольга отвела таксиста на ресепшн отеля, чтобы он попросил прощения у итальянок. Ольга объяснила, что рассказала о произошедшем в социальной сети, поскольку не хочет, чтобы этот человек встретил других потенциальных жертв.

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