Українці скаржаться на якість картоплі, яку продають на ринках і в маркетах

З чим це пов'язано і що буде далі з цінами, розповіли експерти в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, в цьому році урожай картоплі дуже низький і якість його різко погіршилася. Багато в чому через зливи, які обрушилися на Україну в липні. Овочі почали псуватися прямо на полях, тому фермери зараз знижують вартість. Крім якості, картопля ще й вигляд має "непризентабельний" - вродила дуже дрібною.

За словами експертів, картопля виросла не більше 30 міліметрів в діаметрі. Раніше такі екземпляри віддавали на крохмаль або згодовували худобі, але в цьому році його змушені поставляти на ринок.

А далі експерти прогнозують дефіцит картоплі. За цінами поки цього непомітно. Залишається надія на урожай в північних регіонах країни. Там найближчими тижнями почнуть збирати пізні сорти картоплі. Після цього стане зрозуміло: чи вистачить українських овочів або доведеться все-таки завозити імпортні.

Нагадаємо, напередодні настання холодів українців попередили про черговий удар по цінах. Так, вже подорожчали морква і буряк. Фермери продають моркву по 4-7,50 грн/кг. Для порівняння, це на 29% дорожче, ніж на початку серпня. А буряк піднявся в ціні на 24% і тепер коштує в середньому 4-7 грн/кг.

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