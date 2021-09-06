Украинцы жалуются на качество картошки, которую продают на рынках и в маркетах

С чем это связано и что будет дальше с ценами, рассказали эксперты в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, в этом году урожай картофеля очень низкий и качество его резко ухудшилось. Во многом из-за ливней, которые обрушились на Украину в июле. Овощи начали портиться прямо на полях, поэтому фермеры сейчас снижают стоимость. Кроме качества, картошка еще и вид имеет "непризентабельный" - уродила очень мелкой.

По словам экспертов, картофель вырос не более 30 миллиметров в диаметре. Ранее такие экземпляры отдавали на крахмал или скармливали скоту, но в этом году его вынуждены поставлять на рынок.

А далее эксперты прогнозируют дефицит картофеля. По ценам пока этого незаметно. Остается надежда на урожай в северных регионах страны. Там в ближайшие недели начнут собирать поздние сорта картофеля. После этого станет понятно: хватит ли украинских овощей или придется все-таки завозить импортные.

Напомним, накануне наступления холодов украинцев предупредили об очередном ударе по ценам. Так, уже подорожали морковь и свекла. Фермеры продают морковь по 4-7,50 грн/кг. Для сравнения, это на 29% дороже, чем в начале августа. А свекла поднялась в цене на 24% и теперь стоит в среднем 4-7 грн/кг.

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