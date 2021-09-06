У селі Нова Збур'ївка Херсонської області сталася аварія за участю автомобіля Renault Trafic, в якій загинула дев'ятирічна дівчинка та її мати.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Херсонській області.
За даними правоохоронців, трагедія сталася п'ятого вересня на території Скадовського району. Водій Renault Trafic збив жінку 35 років, а також її дочку. Обидві постраждалих загинули на місці трагедії.
Правоохоронці прибули на місце, щоб з'ясувати обставини події. За фактом аварії правоохоронці розпочали досудове розслідування. Дмитро Думанський, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту розповів, що трагедія сталася о 19:30 навпроти «грибного ринку» на вулиці Центральній.
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33-річний водій мікроавтобуса повідомив, що мати і дочка несподівано вибігли на дорогу в тому місці, де перехід не передбачений. Водій збив пішоходів, оскільки не встиг відреагувати на їх появу і загальмувати. Мати і дочка померли від отриманих травм.
Кримінальне провадження розпочали за статтею»порушення правил безпеки дорожнього руху". Правоохоронці призначили всі необхідні експертизи. Водія перевіряють на наявність алкоголю і наркотиків в крові, взявши у нього аналізи.
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