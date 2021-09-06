Водителя проверяют на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

В селе Новая Збурьевка Херсонской области произошла авария с участием автомобиля Renault Trafic, в которой погибла девятилетняя девочка и ее мать.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Херсонской области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла пятого сентября на территории Скадовского района. Водитель Renault Trafic сбил женщину 35 лет, а также ее дочь. Обе пострадавших погибли на месте трагедии.

Правоохранители прибыли на место, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. По факту аварии правоохранители начали досудебное расследование. Дмитрий Думанский, начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта рассказал, что трагедия произошла в 19:30 напротив «грибного рынка» на улице Центральной.

33-летний водитель микроавтобуса сообщил, что мать и дочь неожиданно выбежали на дорогу в том месте, где переход не предусмотрен. Водитель сбил пешеходов, поскольку не успел отреагировать на их появление и затормозить. Мать и дочь умерли от полученных травм.

Уголовное производство начали по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Правоохранители назначили все необходимые экспертизы. Водителя проверяют на наличие алкоголя и наркотиков в крови, взяв у него анализы.

Напомним, что авария произошла под Харьковом, есть жертвы

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