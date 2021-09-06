У Київській області на цукровому заводі в селищі Гребінки стався вибух

За даними поліції, напередодні після обіду на виробництві вийшов з ладу один з котлів. В результаті вибуху стався прорив труби і на людей полився окріп.

Про це говориться у сюжеті ТСН.

П'ятеро людей постраждали в результаті вибуху. Двоє постраждалих у важкому стані, їх з опіками ніг доставили в столичну лікарню. Ще трьох госпіталізували до медзакладу в Білій Церкві.

Постраждалі та їхні родичі розповіли, коли стався вибух, всю котельню залило окропом і рятуватися вони повинні були вибігаючи по гарячій воді.

"Він каже, що труба лопнула і пішла гаряча вода — окріп. У нього і куртка була мокра, а під ногами довелося з окропу бігти», — розповідає родичка одного з постраждалих.

Рідні кажуть. що постраждалі через опіки не можуть самостійно ходити.

Трьох інших людей, які були в місцевій лікарні, вже готують до виписки, їх травми не настільки значні. Сам завод побудований ще в XIX століття. Він пережив кілька реконструкцій.

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