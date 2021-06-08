На Ивано-Франковщине произошел взрыв на газопроводе
ЧП произошло в деревне Клузив, сообщает местное издание "Галка"
По словам очевидцев, столб огня достигал высоты 400 метров.
Авария на газопроводе высокого давления. По прибытию на место, сотрудники ГСЧС в Ивано-Франковской области не выявили возгорания.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, на переезде не пропускают людей, поскольку в воздухе очень высокая концентрация газа.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Звезда "Мастер Шеф" ошеломила печальным известием о муже: "Это последнее совместное фото"
Леся Никитюк похвасталась, с каким красавчиком просыпается по утрам: "Боже..."
Подопечная Потапа Андраде раскрыла свою зарплату и резко "отвергла" Олега Винника: "Он классный, но..."
12-летний ребенок погиб во время школьной экскурсии: подробности трагедии на Львовщине
Речь может идти об эвакуации населения.
Ранее мы сообщали, что взрыв бытового газа случился в квартире на втором этаже 3-этажного жилого дома в Одессе.
По словам очевидцев, один из жильцов выпал в результате взрыва в квартире. По всей видимости, его откинуло ударной волной.
От взрыва с трёх сторон дома вылетели стекла и загорелась квартира.
Напомним, что "Пациенты умерли из-за отключения света": скандал в одесской больнице, в горздраве отрицают
А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты
Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего уносит жизни одесситов: и это не коронавирус