Людей не подпускают к месту ЧП

На Ивано-Франковщине произошел взрыв на газопроводе

ЧП произошло в деревне Клузив, сообщает местное издание "Галка"



По словам очевидцев, столб огня достигал высоты 400 метров.

Авария на газопроводе высокого давления. По прибытию на место, сотрудники ГСЧС в Ивано-Франковской области не выявили возгорания.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, на переезде не пропускают людей, поскольку в воздухе очень высокая концентрация газа.

Речь может идти об эвакуации населения.

Ранее мы сообщали, что взрыв бытового газа случился в квартире на втором этаже 3-этажного жилого дома в Одессе.

По словам очевидцев, один из жильцов выпал в результате взрыва в квартире. По всей видимости, его откинуло ударной волной.

От взрыва с трёх сторон дома вылетели стекла и загорелась квартира.

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