Вчителька Ольга Чорна, яка в окупованому Донецьку навчала молодших школярів «патріотизму» влаштувалася в Горлівський інститут іноземних мов.
Про це повідомляє freeradio.com.ua.
На збережених матеріалах видно, як Ольга Чорна веде урок на тлі портрета Захарченка і «державних символів» так званої «ДНР». Директор вузу Євгенія Білицька підтвердила, що Ольга Чорна працевлаштована на посаду культорганізатора.
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У мережі зберігся сюжет від 2018 року, випущений «Міністерством інформації ДНР». На ньому Ольга Чорна в Донецькому ліцеї № 5 проводить урок політінформації перед школярами.
«Я категорично проти повернення нас до складу України. Тому що у мене на війні загинули 7 прадідусів», - сказав п'ятикласник на уроці Ольги. Вчителька ще в 2018 році потрапила в список «Миротворця».
Відомо, що раніше Ольга Чорна вчила дітей російській мові та літературі в декількох школах Бахмута, серед них і НВК №11. В даний час цій жінці 64 роки. Син Ольги, взявши прізвисько "Велес" воював на боці окупантів, але його вбили в перестрілці при спробі ліквідувати командира військової частини ЗСУ. Вже після смерті сина Ольга Чорна переїхала з Бахмута до Донецька. Євгенія Білицька, однак, підкреслила, що не бачить перешкод для працевлаштування цього педагога до вузу.
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