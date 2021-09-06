"Я категорически против возвращения нас в состав Украины"

Учительница Ольга Черная, которая в оккупированном Донецке обучала младших школьников «патриотизму» устроилась в переехавший Горловский институт иностранных языков.

Об этом сообщает freeradio.com.ua.

На сохранившихся материалах видно, как Ольга Черная ведет урок на фоне портрета Захарченко и «государственных символов» так называемой «ДНР». Директор ВУЗа Евгения Белицкая подтвердила, что Ольга Черная трудоустроена на должность культорганизатора.

В сети сохранился сюжет от 2018 года, выпущенный «Министерством информации ДНР». На нем Ольга Черная в донецком лицее № 5 проводит урок политинформации перед школьниками.

«Я категорически против возвращения нас в состав Украины. Потому что у меня на войне погибли 7 прадедушек», - сказал пятиклассник на уроке Ольги. Учительница еще в 2018 году попала в список «Миротворца».

Известно, что ранее Ольга Черная учила детей русскому языку и литературе в нескольких школах Бахмута, среди них и НПК №11. В настоящее время этой женщине 64 года. Сын Ольги, взяв прозвище «Велес» воевал на стороне оккупантов, но его убили в перестрелке при попытке ликвидировать командира воинской части ВСУ. Уже после смерти сына Ольга Черная переехала из Бахмута в Донецк. Евгения Белицкая, однако, подчеркнула, что не видит преград для трудоустройства этого педагога в вуз.

Напомним, что стало известно о трагической гибели чемпиона Украины

Как сообщала Politeka, в центре Львова появился "флаг ДНР"

Также Politeka писала, что журналисты рассказали, в каких регионах российские агенты готовят дестабилизацию через РПЦ