Несприятлива епідемічна ситуація із захворюваністю COVID-19 в Україні зараз спостерігається в трьох областях

Ситуація в Україні щодо захворювання COVID - 19 "дійсно погіршується". З 13 вересня вся Україна може переміститися з "зеленої" в "жовту" зону карантину.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на погоджувальній раді 7 вересня, пише УНІАН.

Він додав, що посилення карантину, "помаранчева" і "червона" зони можуть бути в тих областях, де є більш серйозні проблеми. Зараз найнебезпечніша ситуація з поширенням коронавірусу в Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.

За його словами, враховуючи ситуацію, багато хто забув про карантинні обмеження і про це треба весь час нагадувати.

Також Радуцький додав, що зараз в Україні є можливість вакцинувати від коронавірусу 20 млн осіб.

Варто відзначити, що в Україні та світі минулої доби додалося понад 399 тисяч хворих на коронавірус. За цей час недуга забрала життя 6606 осіб, проте ще 488 тис. жителів світу її побороли.

Нагадаємо, що в Харківській області від ковіда померли десятки лікарів.

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