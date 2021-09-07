Неблагоприятная эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине сейчас наблюдается в трех областях
Ситуация в Украине по заболеванию COVID-19 "действительно ухудшается". С 13 сентября вся Украина может переместиться из "зеленой" в "желтую" зону карантина.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на согласительном совете 7 сентября, пишет Униан.
Он добавил, что усиление карантина, "оранжевая" и "красная" зоны могут быть в тех областях, где есть более серьезные проблемы. Сейчас самая опасная ситуация с распространением коронавируса в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.
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По его словам, учитывая ситуацию, многие забыли о карантинных ограничениях и об этом надо все время напоминать.
Также Радуцкий добавил, что сейчас в Украине есть возможность вакцинировать от коронавируса 20 млн человек.
Стоит отметить, что в Украине и мире за прошедшие сутки добавилось более 399 тысяч больных коронавирусом. За это время болезнь унесла жизни 6606 человек, однако еще 488 тыс. жителей мира ее побороли.
Напомним, что в Харьковской области от ковида скончались десятки врачей.
Как сообщала Politeka, сколько жизней унес вирус за сутки.
Также Politeka писала, что в Украине могут отменить масочный режим.