У Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг біля будинку зоозахисника застрелили собаку Зару, а також вистрілили в цуценя.

Про це сам зоозахисник Артем Пушков написав у Facebook.

"Дружина вибігла з дому, щоб подивитися, що сталося, і тут вона побачила Зару, яка лежала в неприродному положенні біля вхідних дверей», – написав Пушков.

За словами Артема, дружина виявила померлого собаку 3 вересня, у вечірній час доби. Собака перебувала в калюжі крові, поруч із вхідними дверима. Пушков уточнив, що в той момент, коли сталася трагедія, його самого вдома не було.

За словами зоозахисника, перш ніж вийти, дружина почула гучний стогін цуценя, який в цій родині живе всього три тижні. Артем підтвердив, що в цуценя також стріляли, проте він залишився живий.

На місце за викликом прибули правоохоронці. Вони зібрали інформацію про трагедію. Саме їм належить з'ясувати всі подробиці злочину і відшукати винних.

Зазначимо, що жорстоке поводження з тваринами в нашій країні карається відповідно до Кримінального кодексу. Дані злочини описані в статті 299 КК України. Якщо вина певної людини за вказаною статтею буде доведена в суді, йому доведеться провести до восьми років в місцях позбавлення волі.

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