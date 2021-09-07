Активист поделился, что собаку у входной двери нашла мертвой его жена.

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог возле дома зоозащитника застрелили собаку Зару, а также выстрелили в щенка.

Об этом сам зоозащитник Артем Пушков написал в Facebook.

«Жена выбежала из дома, чтобы посмотреть, что случилось, и тут она увидела Зару, которая лежала в неестественном положении у входной двери», – написал Пушков.

По словам Артема, супруга обнаружила умершую собаку 3 сентября, в вечернее время суток. Собака находилась в луже крови, рядом с входной дверью. Пушков уточнил, что в тот момент, когда произошла трагедия, его самого дома не было.

По словам зоозащитника, прежде чем выйти, жена услышала громкий стон щенка, который в этой семье живет всего три недели. Артем подтвердил, что в щенка также стреляли, однако он остался жив.

На место по вызову прибыли правоохранители. Они собрали информацию о трагедии. Именно им предстоит выяснить все подробности преступления и отыскать виновных.

Отметим, что жестокое обращение с животными в нашей стране наказывается в соответствии с Уголовным кодексом. Данные преступления описаны в статье 299 УК Украины. Если вина определенного человека по указанной статье будет доказана в суде, ему придется провести до восьми лет в местах лишения свободы.

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