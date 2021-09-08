Тільки коли минуло близько п'яти годин, батьки вирішили повідомити правоохоронцем, що хлопчик зник.

У Київській області восьмирічний хлопчик з міста Фастів втік з дому, коли в школі йому поставили погані оцінки.

Про це передавати у Facebook Олексій Небитов, голова поліції Київської області.

"Ми відразу підняли на пошуки школяра весь особовий склад поліції району, і вже через кілька годин знайшли Єгора і повернули сина батькам", - розповів Небутов.

Відомо, що школяр пішов з дому близько полудня. З собою у нього телефону не було. Тільки коли минуло близько п'яти годин, батьки вирішили повідомити правоохоронцем, що хлопчик зник.

Правоохоронці провели з дитиною виховну бесіду. Також поліцейські поспілкувалися з вчителями та батьками дитини. Вони закликали близьких хлопчика проявляти більше уваги до його проблем, а також не доводити до ситуацій, коли учень змушений сам шукати вихід з непростих ситуацій або тікати.

Раніше ми повідомляли, що в Запорізькій області безвісти зник Максим Самофалов. Одинадцятирічний хлопчик вийшов з дому і не повернувся. Для пошуку дитини задіяли Нацгвардію. Зник хлопчик 29 серпня. До його пошуків долучилися волонтери, військові та правоохоронці. Максим Самофалов-п'ятикласник. Він вчиться в собі терпіння, в місцевій школі-інтернаті. На вигляд дитині близько одинадцяти років.

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