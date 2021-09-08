В Киевской области восьмилетний мальчик из города Фастов убежал из дома, когда в школе ему поставили плохие оценки.
Об этом сообщил в Facebook Алексей Небытов, глава полиции Киевской области.
"Мы сразу подняли на поиски школьника весь личный состав полиции района, и уже через несколько часов нашли Егора и вернули сына родителям", - рассказал Небытов.
Известно, что школьник ушел из дома около полудня. С собой у него телефона не было. Только когда прошло около пяти часов, родители решили сообщить правоохранителем, что мальчик пропал.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Шоптенко жестко раскритиковали после первого эфира «Танців з зірками»: «Неужели нет новых и…»
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Киркоров подставил Ани Лорак, рассекретив ее реальную внешность: "В два раза шире"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек..."
Правоохранители провели с ребенком воспитательную беседу. Также полицейские пообщались с учителями и родителями ребенка. Они призвали близких мальчика проявлять больше внимания к его проблемам, а также не доводить до ситуаций, когда ученик вынужден сам искать выход из непростых ситуаций либо убегать.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области без вести пропал Максим Самофалов. Одиннадцатилетний мальчик вышел из дому и не вернулся. Для поиска ребенка задействовали Нацгвардию. Исчез мальчик 29 августа. К его поискам присоединились волонтеры, военные и правоохранители. Максим Самофалов – пятиклассник. Он учится в себе Терпенье, в местной школе-интернате. На вид ребенку около одиннадцати лет.
Напомним, что на Харьковщине мужчина получил срок и штраф за пост в соцсети
Как сообщала Politeka, 13 харьковчан застали за неприличным занятием
Также Politeka писала, что юный Влад без вести пропал на Харьковщине