Только когда прошло около пяти часов, родители решили сообщить правоохранителем, что мальчик пропал.

В Киевской области восьмилетний мальчик из города Фастов убежал из дома, когда в школе ему поставили плохие оценки.

Об этом сообщил в Facebook Алексей Небытов, глава полиции Киевской области.

"Мы сразу подняли на поиски школьника весь личный состав полиции района, и уже через несколько часов нашли Егора и вернули сына родителям", - рассказал Небытов.

Известно, что школьник ушел из дома около полудня. С собой у него телефона не было. Только когда прошло около пяти часов, родители решили сообщить правоохранителем, что мальчик пропал.

Правоохранители провели с ребенком воспитательную беседу. Также полицейские пообщались с учителями и родителями ребенка. Они призвали близких мальчика проявлять больше внимания к его проблемам, а также не доводить до ситуаций, когда ученик вынужден сам искать выход из непростых ситуаций либо убегать.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области без вести пропал Максим Самофалов. Одиннадцатилетний мальчик вышел из дому и не вернулся. Для поиска ребенка задействовали Нацгвардию. Исчез мальчик 29 августа. К его поискам присоединились волонтеры, военные и правоохранители. Максим Самофалов – пятиклассник. Он учится в себе Терпенье, в местной школе-интернате. На вид ребенку около одиннадцати лет.

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