В Україні за темпами вакцинації відстають більше за інших Чернівецька та Закарпатська області.

Про це повідомив Михайло Радуцький, голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування.

"Місцева влада в цих регіонах повинна терміново посилити роботу з населенням, щоб збільшити темпи вакцинації», зазначив Радуцький.

За його словами, якщо цього не зробити, в Західній Україні відбудеться коронавірусний спалах. У МОЗ повідомили, що в цілому по країні, система охорони здоров'я дозволяє робити близько 250 тисяч вакцинацій на добу. При цьому, Михайло Радуцький повідомив, що Чернівецька область залишається антилідером за кількістю людей, яких з коронавірусом забирають до лікарень.

Зараз по всій країні, виходячи з офіційних даних, встигають вакцинувати від коронавірусу мільйон жителів за один тиждень. Виходячи з найбільш песимістичного сценарію МОЗ, для лікування хворих коронавірусом, в нинішньому сезоні буде потрібно близько 82 тисяч обладнаних місць в лікарнях. За даними відомства, зараз готове 38 тисяч ліжок.

При цьому, в 90% випадків до них підключений кисень. За статистикою, близько 65% людей з коронавірусом вимагають підключення до кисневого апарату. На думку Радуцького, в цьому сезоні Україні повинно вистачити "кисню".

Нагадаємо, що посилення карантину почнеться з 13 Вересня

Як повідомляла Politeka, одеситів попередили про посилення карантину з 13 Вересня

Також Politeka писала, що вийшла Заява МОЗ: "з Понеділка... »