В Украине по темпам вакцинации отстают больше остальных Черновицкая и Закарпатская области.

Об этом сообщил Михаил Радуцкий, глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования.

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«Местные власти в этих регионах должны срочно усилить работу с населением, чтобы увеличить темпы вакцинации», отметил Радуцкий.

По его словам, если этого не сделать, в Западной Украине произойдет коронавирусная вспышка. В Минздраве сообщили, что в целом по стране, система здравоохранения позволяет делать около 250 тысяч вакцинаций в сутки. При этом, Михаил Радуцкий сообщил, что Черновицкая область остается антилидером по количеству людей, которых с коронавирусом забирают в больницы.

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Сейчас по всей стране, исходя из официальных данных, успевают вакцинировать от коронавируса миллион жителей за одну неделю. Исходя из наиболее пессимистичного сценария МОЗ, для лечения больных коронавирусом, в нынешнем сезоне потребуется около 82 тысяч оборудованных мест в больницах. По данным ведомства, сейчас готово 38 тысяч коек.

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При этом, в 90% случаев к ним подключен кислород. По статистике, около 65% попадающих в больницу людей с коронавирусом требуют подключения к кислородному аппарату. По мнению Радуцкого, в этом сезоне Украине должно хватить «кислорода».

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