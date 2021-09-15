Що потрібно знати пасажирам громадського транспорту

Маршрутки дотримуватимуться певних умов для безпечного перевезення українців

Так, транспорт почнуть контролювати інспектори з термометрами, які перевірятимуть, чи нормальна температура в салоні.

Про це повідомив заступник КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

Чіткий граничний температурний режим-невід'ємна частина нового договору перевізників з містом Київ.

Таким чином за допомогою термометрів маршрутках планують зберігати відповідний температурний режим взимку і влітку. Це стає юридичним механізмом фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні - взимку. Показники цих термометрів мають силу юридичного доказу.

Також було анонсовано, що незабаром українцям покажуть, як виглядатимуть "температурні інспектори".

Час покаже, як це дійсно буде працювати і, чи поліпшать умови перевезень для пасажирів маршрутники, які анонсували підвищення вартості проїзду.

Нагадаємо, що проїзд у маршрутках Одеси подорожчає з 15 вересня: скільки доведеться заплатити за поїздку.

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