Что нужно знать пассажирам общественного транспорта

Маршрутки будут придерживаться определенных условий для безопасной перевозки украинцев

Так, транспорт начнут контролировать инспекторы с термометрами, которые будут проверять, нормальная ли температура в салоне.

Об этом сообщил заместитель КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

Четкий предельный температурный режим - неотъемлемая часть нового договора перевозчиков с городом Киев.

Таким образом с помощью термометров маршрутках планируют сохранять соответствующий температурный режим зимой и летом. Это становится юридическим механизмом фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне - зимой. Показатели этих термометров имеют силу юридического доказательства.

Также было анонсировано, что вскоре украинцам покажут, как будут выглядеть "температурные инспекторы".

Время покажет, как это действительно будет работать и, улучшат ли условия перевозок для пассажиров маршрутчики, которые анонсировали повышение стоимости проезда.

Напомним, что проезд в маршрутках Одессы подорожает с 15 сентября: сколько придется заплатить за поездку.

Как сообщала Politeka, украинцев ждет новое подорожание: что сильно поднимется в цене осенью.

Также Politeka писала, проезд в общественном транспорте в Украине стал дороже: где цена поднялась аж в два раза.