У Карпатах стався вибух після того, як туристи розвели багаття.

Про це передали у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася 15 вересня в Надвірнянському районі, недалеко від села Вороненко, в долині гори під-Берди. О 22: 00 рятувальникам повідомили про подію. У Держслужбі підтвердили, що туристи на привалі розвели багаття через що стався вибух. У ньому загинули дві людини, ще чотири отримали травми.

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Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті зникли четверо дітей. Для їх пошуків підняли Нацгвардію. Інформацію про це підтвердив глава МВС Денис Монастирський. Подія трапилася в Ужгородському районі. По тривозі мобілізували Національну гвардію, рятувальників і поліцію. До пошуків приєдналися місцеві жителі. Для пошуку дітей створили штаб. В операції використовували коптери і службових собак. Серед зниклих опинилися Микола шести років, Людмила - п'яти років, Марійка - семи років, Данило - восьми років. Рятувальники повідомили, що незабаром до пошуків дітей підключили ще 12 осіб. Також для операції спорядили вертоліт. Всього в пошуку брали участь 73 людини. Заблукалих дітей вдалося знайти. Їх доставили в населений пункт. Дітей передали поліцейським.

Нагадаємо, що фото "облисілих" Карпат показали українцям

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