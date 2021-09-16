У Карпатах стався вибух після того, як туристи розвели багаття.

Про це передали у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася 15 вересня в Надвірнянському районі, недалеко від села Вороненко, в долині гори під-Берди. О 22: 00 рятувальникам повідомили про подію. У Держслужбі підтвердили, що туристи на привалі розвели багаття через що стався вибух. У ньому загинули дві людини, ще чотири отримали травми.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті зникли четверо дітей. Для їх пошуків підняли Нацгвардію. Інформацію про це підтвердив глава МВС Денис Монастирський. Подія трапилася в Ужгородському районі. По тривозі мобілізували Національну гвардію, рятувальників і поліцію. До пошуків приєдналися місцеві жителі. Для пошуку дітей створили штаб. В операції використовували коптери і службових собак. Серед зниклих опинилися Микола шести років, Людмила - п'яти років, Марійка - семи років, Данило - восьми років. Рятувальники повідомили, що незабаром до пошуків дітей підключили ще 12 осіб. Також для операції спорядили вертоліт. Всього в пошуку брали участь 73 людини. Заблукалих дітей вдалося знайти. Їх доставили в населений пункт. Дітей передали поліцейським.

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