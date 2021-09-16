В Карпатах произошел взрыв после того, как туристы развели костер.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Трагедия произошла 15 сентября в Надворнянском районе, недалеко от села Вороненко, в долине горы Под-Берды. В 22:00 спасателям сообщили о происшествии. В Госслужбе подтвердили, что туристы на привале развели костер из-за чего произошел взрыв. В нем погибли два человека, еще четыре получили травмы.
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Ранее мы сообщали, что на Закарпатье пропали четверо детей. Для их поисков подняли Нацгвардию. Информацию об этом подтвердил глава МВД Денис Монастырский. Происшествие случилось в Ужгородском районе. По тревоге мобилизовали Национальную гвардию, спасателей и полицию. К поискам присоединились местные жители. Для поиска детей создали штаб. В операции использовали коптеры и служебных собак. Среди пропавших оказались Николай шести лет, Людмила - пяти лет, Марийка - семи лет, Даниил - восьми лет. Спасатели сообщили, что вскоре к поискам детей подключили еще 12 человек. Также для операции снарядили вертолет. Всего в поиске участвовали 73 человека. Заблудившихся детей удалось найти. Их доставили в населенный пункт. Детей передали полицейским.
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