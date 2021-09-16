В Карпатах произошел взрыв после того, как туристы развели костер.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла 15 сентября в Надворнянском районе, недалеко от села Вороненко, в долине горы Под-Берды. В 22:00 спасателям сообщили о происшествии. В Госслужбе подтвердили, что туристы на привале развели костер из-за чего произошел взрыв. В нем погибли два человека, еще четыре получили травмы.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье пропали четверо детей. Для их поисков подняли Нацгвардию. Информацию об этом подтвердил глава МВД Денис Монастырский. Происшествие случилось в Ужгородском районе. По тревоге мобилизовали Национальную гвардию, спасателей и полицию. К поискам присоединились местные жители. Для поиска детей создали штаб. В операции использовали коптеры и служебных собак. Среди пропавших оказались Николай шести лет, Людмила - пяти лет, Марийка - семи лет, Даниил - восьми лет. Спасатели сообщили, что вскоре к поискам детей подключили еще 12 человек. Также для операции снарядили вертолет. Всего в поиске участвовали 73 человека. Заблудившихся детей удалось найти. Их доставили в населенный пункт. Детей передали полицейским.

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