У Рівненській області через ускладнення від коронавірусу померла восьмирічна дівчинка.
Про це повідомляє «РадіоТрек».
«На вроджену патологію нашарувався коронавірус, і дитину врятувати не вдалося. Малятко було в лікарні лише добу, всі реанімаційні заходи надані», - повідомила медичний директор Рівненської дитячої лікарні любов Філік.
Відомо, що у дівчинки був тетрапарез - патологія головного мозку. Вона викликає рухову дисфункцію рук і ніг. Любов Філік додала, що коронавірус сильно погіршив стан дівчинки, що і стало причиною її смерті. Лікар розповіла, що пацієнтку привезли з Костопільського району. Її стан був вкрай важким. Любов Філік зазначила, що у дівчинки виявили штам Дельта.
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За її словами, це, на жаль, доводить, що зазначений різновид коронавірусу вражає дітей. Лікар зазначила, що дівчинка страждала від паралічу, а у вісім років її весь досягав десяти кілограм. Любов Філік додала, що малюки з подібними складними патологіями вмирають, як від коронавірусу, так і від того, що їх легені і серце не справляються.
Зазначимо, що також у Рівненській області від коронавірусу помер 64-річний чоловік. Всього за добу в регіоні зафіксували 207 нових випадків коронавірусу.
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