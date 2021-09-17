В Ровенской области из-за осложнений от коронавируса умерла восьмилетняя девочка.

Об этом сообщает «РадиоТрек».

«На врожденную патологию наслоился коронавирус, и ребенка спасти не удалось. Малышка была в больнице лишь сутки, все реанимационные мероприятия предоставлены», - сообщила медицинский директор Ровенской детской больницы Любовь Филик.

Известно, что у девочки был тетрапарез - патология головного мозга. Она вызывает двигательную дисфункцию рук и ног. Любовь Филик добавила, что коронавирус сильно ухудшил состояние девочки, что и стало причиной ее смерти. Врач рассказала, что пациентку привезли из Костопельского района. Ее состояние было крайне тяжелым. Любовь Филик отметила, что у девочки обнаружили штамм Дельта.

По ее словам, это, к сожалению, доказывает, что указанная разновидность коронавируса поражает детей. Врач отметила, что девочка страдала от паралича, а в восемь лет ее весь достигал десяти килограмм. Любовь Филик добавила, что малыши с подобными сложными патологиями умирают, как от коронавируса, так и от того, что их легкие и сердце не справляются.

Отметим, что также в Ровенской области от коронавируса умер 64-летний мужчина. Всего за сутки в регионе зафиксировали 207 новых случаев коронавируса.

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